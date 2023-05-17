Війська РФ посилили ракетні удари по Україні, намагаючись у такий спосіб відкласти контрнаступ ЗСУ на кілька тижнів, або місяців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Неназваний офіційний представник США також розповів, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.За словами американського чиновника, РФ зробила масштабніші повітряні атаки одночасно за кількома напрямками, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відкласти контрнаступ.За словами джерела, Україна спромоглася витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.Більше того, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.Нагадаємо, що вчора вночі Росія вкотре масовано атакувала Україну. Загалом, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті.У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що столицю атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та балістичних ракет.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.