Управління національної поліції Японії направить для охорони майбутнього саміту «Великої сімки» близько 24 тисяч співробітників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Окрім 3000 поліцейських, розміщених у Хіросімі, де відбудеться саміт, ще близько 21 тисячі співробітників із 45 відділів поліції по всій країні будуть направлені до міста під час саміту.Зазначається, що заходи безпеки були посилені в порівнянні з початковим планом після того, як 15 квітня, в прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду під час передвиборчої акції в західному місті Вакаяма було кинуто вибуховий пристрій.Нагадаємо, країни G7 на саміті в Японії оголосять про нову економічну допомогу Україні.Окрім цього, лідери країн «Великої сімки» планують посилити санкції щодо Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.