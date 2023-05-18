18 травня православні християни вшановують пам’ять великомучениці Ірини Македонської.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler.Що відомо про святу ІринуІрина жила у І столітті. Її батьком був правитель Маггедон Лікіній. З дитинства Ірина Потім вона прийняла Хрещення. Дівчина вирішила не виходити заміж та стати нареченою Ісуса.Ірину навчав християнин наставник Апеліан, але він приховував свою віру. Тому й дівчина стала християнкою. Після батька на його посаду прийшов Седекія, який почав переслідування християн. Постраждала й Ірина, але тортури не завдали їй шкоди. Вона прожила довге життя і мала здатність зцілювати хворих.Капустницею чи Розсадницею день прозвали за те, що 18 травня починали висаджувати розсаду капусти. Капуста була одним із найулюбленіших у народі овочів.Народні прикмети 18 травня Якщо день непогожий – урожай хліба буде добрим. Якщо по небу північ пливуть великі хмари – незабаром почнеться дощ. Якщо розсада багато води вбирає – час сіножаті буде сухим. Якщо навпаки, то час укосу буде мокрим. Якщо в окрузі замовкли птахи – незабаром почнеться негода. Гусак чистить пір’я у сухому місці – до похолодання. Якщо він робить це у водоймі – буде тепло та ясно.Що сьогодні робити не можна Не можна ходити у гості. Можна ще довго не одружитися. Не можна на ніч залишати немитий посуд. Можна залучити хвороби та проблеми. Не можна пліткувати і говорити погано про інших. Не можна після заходу сонця виходити надвір.18 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Яків, Аріна, Ірина. Привітайте їх із днем ангела.Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята мивідзначатимемо у травні 2023 року.