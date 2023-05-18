Очікуваний запуск Північною Кореєю заявленого супутника порушить численні міжнародні санкції, які забороняють КНДР використання будь-яких технологій балістичних ракет.Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Сполучені Штати вживатимуть необхідних заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, якщо Пхеньян вирішить продовжити запланований запуск.»Будь-який запуск КНДР, при якому використовуються технології балістичних ракет, що також включає і космічні ракети-носії для виведення супутників на навколоземну орбіту, порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН», — зазначив Пател.Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин оглянув військовий розвідувальний супутник, і дав зелене світло для подальшого встановлення на ракету.»Ми дуже чітко заявили, що закликаємо КНДР утриматися від подальшої загрозливої ​​діяльності та закликаємо Пхеньян до серйозної та стійкої дипломаті. Ми також дуже чітко заявили про нашу непохитну відданість денуклеаризації Корейського півострова, а також прагнемо до діалогу з Пхеньяном без попередніх умов», — додав заступник речника Держдепу.Зазначається, що США працюватимуть над тим, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, адже мають для цього ряд інструментів.Нагадаємо, Північна Корея модернізує свій головний ракетно-пусковий комплекс «Сохе», який використовується для виведення супутників на навколоземну орбіту.Раніше ми писали, США планують набрати більше людей для контролю за дотриманням санкцій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.