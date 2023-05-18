Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука. «Одещина. Ракетна атака вночі: більшість ракет ворога збита над морем Силами ППО. На жаль, є попадання в промисловий об’єкт: одна людина загинула, двоє поранені», — йдеться у повідомленні Братчука. Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.Також повідомлялося, що сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.Крім того, що в Україні вдруге за ніч було оголошено масштабну повітряну тривогу .Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .