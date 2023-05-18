Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей після візиту до Брюсселя вирушить до Москви в рамках поїздки щодо мирного врегулювання конфлікту Росії та України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.За даними видання, Лі Хуей має намір відвідати Брюссель наступного тижня. Там він зустрінеться з керуючим директором країн Азії та Океанії зовнішньополітичної служби Євросоюзу Гуннаром Вігандом. Газета зазначає, що раніше у графіку Лі Хуея не було візиту до Брюсселя.Повідомляється, що Лі Хуей також відвідає Варшаву, Париж та Берлін, де зустрінеться із високопоставленими співробітниками місцевих зовнішньополітичних відомств. Візити відбуваються у закритому режимі: тривалість турне та графік зустрічей заздалегідь не розголошуються.Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.Також повідомлялося, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, мав намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив зі спецпредставником уряду КНР Лі Хуеєм у рамках його візиту до України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.