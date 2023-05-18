Погода в Україні 18 травня буде спекотною. Проте на заході очікуються невеликі дощі, місцями з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні у західних областях прогнозуються невеликі короткочасні дощі, а місцями з грозами. На решті території нашої країни мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньо +22 +27 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті +16 +21.Вночі температура опуститься до +10 +15 градусів, а на сході до +7 +12 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з прояснення, проте опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Вдень температура повітря у Києві буде у межах +24 +26 градусів, а вночі +11 +13 градусів.Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні до кінця травня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.