Винищувачі F-16 готові передати Україні кілька європейських країн, але влада США все ще не дозволяє розпочати на них навчання українських пілотів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.Як пояснило джерело NYT, без дозволу США країни Європи можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою та провести тактичні уроки застосування F-16. Пробні польоти на них неможливі, доки США не дадуть згоди на це.За словами неназваного американського чиновника, Білий дім виступає проти постачання F-16 Україні, оскільки цей тип літаків коштує надто дорого. Внаслідок цього на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.Натомість адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь. При цьому чиновник вважає, що США можуть видати дозвіл на реекспорт винищувача іншим країнам. Нагадаємо, що 16 травня прем’єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.Також ми писали, що, за словами глави Міноборони Британії Бена Уоллеса, його країна не збирається передавати Україні винищувачі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.