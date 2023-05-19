19 травня православна церква вшановує пам’ять праведника Іова Багатостраждального.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .Головні традиції цього дняІов був людиною благочестивою, його поважали співгромадяни. Але, за Божою волею, на його дім обрушилися нещастя: він втратив дітей, багатства і був вражений проказою.У вченні Церкви святий Йова є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради спасіння людства, а потім прославився Світлим Воскресінням.У день Іова сіють горох, гарбуз та огірки. Сіяти горох можна за північного вітру, а за західного і південного посів відкладають. Також горох не можна сіяти при дорозі. А огірки цього дня сіяли за будь-якої погоди.На Русі у цей день шанували росу. Діти бігали по траві босоніж і вмивалися росою. Вважалося, що це принесе здоров’я. Дівчата занурювали в росу рушник, а потім дарували коханому. Вірили, що тоді чоловік закохається.Прикмети погоди на цю дату Ясна погода – до чудового врожаю огірків. Сильна роса вранці — до хорошого врожаю овочів. Якщо бузок сьогодні сильно пахне, то буде дощ, а якщо не пахне – на суху погоду. Вранці туман обіцяє хмарну, але суху погоду.Що не можна робити 19 травня Вагітним жінкам не можна гладити чужих дітей. Лаятися з близькими не можна, інакше ніколи не помиритеся. Не можна весь день нічого не робити — болітиме спина. Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.