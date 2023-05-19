Серед популярних «народних» засобів для кімнатних рослин існують такі, які насправді шкодять зеленим друзям. А деякі з них навіть токсичні і здатні просто-таки вбити вазон, а особливо небезпечні вони можуть бути для орхідей.Про який диво-засіб ідеться — в матеріалі Styler далі.Мова йде про господарське милоНа просторах інтернету можна знайти поради оброблювати городину, кімнатні рослини, а також орхідеї розчином з сірим 72%-м господарським милом.Начебто це — прекрасний спосіб боротьби зі шкідниками. Але це не так, мило — дуже шкідливе для рослин.Чому такий засіб не працюєТверде мило містить натрієві солі, жирні олії та кислоти, іноді ароматизатори та відбілювачі, і найнебезпечніше — луг. При гідролізі утворює сильну речовину, яка смертельно небезпечна для орхідей.Фахівці рекомендують запам’ятати раз і назавжди, що орхідеї не люблять лугу. Та й не лише орхідеї. Застосування мила та інших рослинах нічого доброго і корисного не принесе.На городі велика кількість мильної води, яка проникає в землю, провокує спалювання коренів і просто вбиває все, що посаджено.Які ще народні засоби сумнівні чи шкідливіДо таких можна віднести сіль, соду, марганцівку, а також дріжджі.Такі засоби часто можна побачити в рекомендаціях. Звісно, з ними можна експериментувати, але робити це треба в міру. Позаяк сіль і сода можуть зіпсувати склад грунту, марганцівка через вміст калію може нашкодити рослинам, а дріжджі витягують із землі корисні елементи. Раніше ми писали, які кімнатні рослини можна виносити на вулицю і коли це варто робити.Крім того читайте, який спосіб поливу шкодить кімнатним рослинам.