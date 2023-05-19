Російські окупанти під час нічної атаки Києва 19 травня використовували дрони-камікадзе типу Shahed, при цьому українські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.Чиновник зазначив, що нинішня повітряна атака на Київ стала десятою з початку травня.»Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси «Shahed»», — пише він у Telegram.Також він звернув увагу, що за тактичним оглядом — це був «напад у кілька хвиль», з короткими інтервалами між атаками.»Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!» — наголошує глава КМВА.Так, усі виявлені ворожі повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами ППО, і ударів по Києву не допущено.Нагадаємо, цієї ночі, 19 травня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО. Зокрема, вибух прогримів у Кривому Розі. Моніторингові групи писали про фіксацію в низці регіонів ворожих дронів-камікадзе, а також про запуск окупантами ракет «Калібр» із моря, і, крім того, про ворожий літак МіГ-31К в повітряному просторі РФ.Раніше, 16 травня, РФ масовано атакувала Київ ракетами різних типів та безпілотниками. За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті. Серед збитих ракет були також аеробалістичні «Кинджали».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.