Військова допомога від союзників не сприяє ескалації війни з Росією, а навпаки — дає Україні можливість протистояти ворожій агресії.Про це заявив заступник постійного представника США посол Роберт Вуд під час засідання Радбезу ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.»Забезпечення зброєю територіальної оборони України не продовжує і не загострює цей конфлікт. Швидше, ця зброя допомагає відбити вторгнення РФ до сусідньої країни та запобігти її подальшому вторгненню на суверенну територію України», — заявив він.Вуд наголосив, що якби РФ дійсно хотіла деескалації, то вже б вивела війська та припинила вторгнення.»Натомість Росія лицемірно вносить такі теми на розгляд Ради Безпеки ООН та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, спричиненими через її агресію», — додав він.Нагадаємо, що постпред України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що РФ скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.