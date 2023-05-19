Представники команди американського президента Джо Байдена заявили, що учасники переговорів від Демократичної партії домагаються «стійкого прогресу» у переговорах з республіканцями щодо можливості запобігання дефолту США.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами офіційних осіб, Байден проінформували про переговори з помічниками спікера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті, коли американський лідер перебував 19 травня в Японії, куди прибув на саміт G7.»Команда президента повідомила йому, що спостерігається стійкий прогрес», — сказав один із чиновників, який побажав залишитися невідомим.Байден доручив своїй команді «продовжувати наполягати» на двопартійній угоді та «ясно дав зрозуміти», що необхідно захищати основні програми «для працьовитих американців та економічний прогрес останніх двох років, оскільки переговори виходять на просунуту стадію», — повідомив він.Так, президент Штатів, як і раніше, упевнений, що Конгрес вживе необхідних заходів, щоб уникнути дефолту, додав чиновник.Зазначається, що Байден скоротив свою поїздку до Азії, і тепер планує повернутися до Штатів у неділю, щоб завершити переговори.Тим часом радник Білого дому Стів Ріккетті, директор з бюджету Шаланда Янг та радник із законодавства Луїза Террелл ведуть обговорення для адміністрації.Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Йєллен закликала Конгрес підвищити ліміт державного боргу у розмірі 31,4 трлн доларів, щоб запобігти безпрецедентному дефолту.Після президент США Джо Байден заявив, що переговори з Конгресом про підвищення ліміту держборгу США просуваються, і більше про їхній прогрес стане відомо протягом наступних двох днів.Додамо також, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив про те, що США навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.