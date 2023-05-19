У центральній Нігерії в сутичках між скотарями та фермерами загинули щонайменше 85 людей. Після події понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.Насильство спалахнуло на початку цього тижня в кількох селах штату Плато, де роками відбуваються конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті, і тоді кількість жертв становила 30 осіб.Згідно з місцевими джерелами та свідками, кілька сіл у районі Мангу цього штату все ще були охоплені насильством у четвер, а місцеві жителі втекли.Хоча достеменно невідомо, що саме викликало напади цього тижня в Мангу, при цьому зазначається, що вбивства між пастухами та фермерами часто переростають у набіги на села, які здійснюють добре озброєні банди.Про виявлення 85 тіл загиблих заявив голова ради місцевого уряду Дапут Міністр Даніель. Інформацію підтвердив лідер місцевої асоціації з розвитку Мвагхавул Жозеф Гванкат.Як повідомили у Національному агентстві з надзвичайних ситуацій (NEMA), тисячі людей було переміщено, а сотні будинків зруйновано внаслідок насильства.»Загальна кількість переміщених осіб становила 3683 особи», — уточнив регіональний координатор NEMA Юджин Найлонг.Він додав, що частково чи повністю зруйновано понад 720 будинків.Крім того, 57 поранених перебувають у лікарні, при цьому в NEMA заявляють, що внаслідок нападів було поранено близько 216 людей.Як заявили в поліції, у зв’язку з насильством було заарештовано п’ятьох людей, а також правоохоронці розгорнули посилену присутність сил безпеки, і частково «спокій відновлено».Водночас депутат, який представляє Мангу та сусідній Боккос у палаті представників, каже, що в районі все ще існує напруженість.Раніше повідомлялося, що в січні в Нігерії бойовики викрали 32 людей на вокзалі, а також кілька осіб отримали поранення.Нагадаємо, у травні минулого року на півдні Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей. Трагедія сталася у церкві у штаті Ріверс.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.