В тимчасово окупованому Луганську росіяни зробили на місці Залізничнї лікарні шпиталь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях», — зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що в захопленій лікарні надають допомогу пораненим військовим РФ та найманцям з «Вагнера».Нагадаємо, що окупанти збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст у Луганській області. На них росіяни затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.