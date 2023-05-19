За минулу добу, 18 травня, росіяни 57 разів обстріляли Херсонську областьПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Росіяни випустили 287 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у 2 заклади охорони здоров’я та один заклад культури у місті Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення», — зазначив Прокудін.Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.Нагадаємо, що до окремих населених пунктів Каховського району Херсонської області прибула жива сила противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.