За минулу добу, 19 травня, росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Загарбники випустили 311 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає», — заявив Прокудін.Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.