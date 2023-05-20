Всі ворожі БПЛА типу «Shahed», якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 20 травня, було знищено силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.В КМВА зазначили, що це вже 11 атака на столицю з початку травня. «Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.Наслідки падіння уламків В Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв; в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто; в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку; в Соломʼянському р-ні — дорожнє покриття і автотранспорт.Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА. Нагадаємо, що вночі, 20 травня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювало ППО, а внаслідок падіння уламків сталася пожежа на даху багатоповерхівки.Крім цього, вибухи лунали в Краматорську Донецької області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.