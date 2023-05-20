При лікуванні артеріальної гіпертензії (гіпертонії, АГ), коли постійно підвищений тиск, варто бути дуже обережними. Не можна робити перерв, не влаштовувати «канікул», якщо стало краще.Про головну помилку в лікуванні АГ розповіла в Instagram лікар Анна Калиневич.Не орієнтуйтесь виключно на свої скаргиНе можна приймати ліки від тиску тоді, коли ви відчули себе погано. Наприклад, коли заболіла голова чи зашуміло у вухах.Якщо вас нічого не турбує, не варто відмовлятися від регулярного прийому ліків від гіпертензії.»Це дуже небезпечна і неправильна позиція!» — застерігає лікарка.Що може призвести до інфаркту чи інсультуПризвести до гіпертонічного кризу і серцево-судинної катастрофи — інфаркту та інсульту, за словами лікарки, можуть: Так звані «лікарняні канікули» (відмова від прийому препаратів на декілька днів). Самостійне зниження дози препарату. Нерегулярний прийом призначених лікарем препаратів для зниження тиску.»Приймати призначені лікарем препарати потрібно постійно», — наголосила кардіолог.Великою допомогою можуть стати немедикаментозні міри: здорове харчування з обмеженням вживання солі; збільшення фізичної активності; нормалізація маси тіла; відмова від куріння; суттєве зниження вживання алкоголю; достатній нічний сон.Перераховані вище заходи можуть нормалізувати артеріальний тиск в пацієнтів з невеликим ступенем підвищення. Крім того можуть в багатьох випадках зменшити дозу ліків у пацієнтів з дуже тяжкою гіпертонією.»Завжди підтримуйте звʼязок зі своїм лікарем. Якщо виникають питання, їх ставлять лікареві, а не Google», — радить лікарка.Який тиск нормальний для різного віку і стануЛікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Фото: instagram.com/likarsmereka Раніше ми писали про міфи про вагітність, в які вірили ще наші бабусі.Крім того читайте правду про диво-препарат, який б’є рекорди популярності серед тих, хто хоче швидко схуднути.