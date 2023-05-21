Державний секретар США Еноті Блінкен закликав владу Лукашенка негайно звільнити всіх політв’язнів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.21 травня відзначається День солідарності з політв’язнями Білорусі. За інформацією державного департаменту Сполучених Штатів у РБ несправедливо утримують у в’язницях понад 1500 осіб.»Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення народу Білорусі до демократичного майбутнього», — написав Блінкен.У держдепі зазначають, що ці чоловіки та жінки були заарештовані та ув’язнені за реалізацію своїх прав людини та свобод у боротьбі за білоруську демократію, протести проти фальсифікації виборів або за протидію війні Росії проти України. Багато судів над ними проходили за зачиненими дверима, захищені від громадського контролю. Раніше, в одній із колоній Білорусі помер політв’язень-блогер Микола Климович, якого засудили через карикатуру на Олександра Лукашенка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.