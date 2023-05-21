Погода в Україні 21 травня буде з дощами. У більшості областей очікується невеликий спад температур.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. У Карпатах, а також на півдні, сході та частково в центрі невеликі короткочасні дощі, місцями з грозою.На решті території без опадів. Вітер північно-східний з поривами до 5-10 м/с.Сьогодні в Україні трішки похолодає. У середньому температура повітря вдень буде у межах +18 +23 градуси, а вночі +8 +13.На півдні повітря прогріється до +22 +27 градусів вдень, а вночі буде +12 +17 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні буде сухо у місцями хмарно, але опадів не очікується.Стовпчики термометрів покажуть вдень +19 +21, а вночі близько +10 градусів.Нагадаємо, синоптики попередили, що у більшості областей найближчими днями буде висока загроза пожеж.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.