Мільйони людей по всьому світі потерпають від серцево-судинних хвороб, які спричинені вживанням надмірної кількості солі. Через таку приховану загрозу цю спецію часто називають «тихим вбивцею».Про це пише The Sun.Скільки солі безпечно їсти щодняНатрій у кухонній солі є важливою поживною речовиною. Однак люди часто перевищують щоденну рекомендовану норму, яка становить 1 ч. л.»Багато хто думає, що люди найбільше зловживають цукром і саме він є найшкідливішим для нас. Але для багатьох може стати несподіванкою, що насправді такою спецією є сіль», — каже лікар Сара Джарвіс.Дослідження 2021 року показало, що рекомендована щоденна кількість солі може бути занадто великою.Експерти виявили, що кожні 2,5 г збільшення солі щодня пов’язані із підвищенням ризику серцевих захворювань на 18%.Отримані дані підтверджують зв’язок між споживанням солі та інсультами та серцевими захворюваннями в діапазоні від 5 до 15 г/день, причому чим менше споживання солі, тим менший ризик захворювання.У яких продуктах багато соліСіль міститься у багатьох продуктах у вигляді домішку. А саме її багато у сирах, креветках, шинці, копченій рибі, соєвому соусі тощо.А також солі може бути багато у сухих супах та сніданках, кетчупі і магазинних бутербродах. Тому варто перевіряти етикетки та порівнювати продукти.Як знизити кількість вживання соліЩоб знизити ризики серцевих захворювань, пов’язаних із вмістом натрію, треба зменшити кількість солі у своєму раціоні.»Ми виявили, що люди, які не додають трохи солі в їжу, часто мають набагато менший ризик захворювання серця, незалежно від факторів способу життя та наявного захворювання», — каже лікар Лу Ці.Читайте також про те, що треба їсти, аби в старості не було деменції.Раніше ми писали про те, який сік захищає від інсульту і каменів у нирках.