Мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу «Дія». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України. У відомстві зазначають, що наразі реєстрація нерухомості у «Дії» доступна у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також у Луцьку.Це стосується прав на нерухоме майно, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено відповідний Державний реєстр.До цього зареєструвати нерухомість у «Дії» могли лише мешканці Львівщини, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківської області.Як користуватися послугою? Зайти на портал «Дія» та пройти реєстрацію; Вибрати «Послуги», потім «Земля, будівництво, нерухомість», потім «Державна реєстрація прав на нерухоме майно», потім «Подати заявку»; Внести необхідну інформацію та копії документів; Підписати заяву електронним підписом.Чому це важливо?За допомогою реєстрації нерухомості можна підтвердити, що ви є законним власником майна.У такому разі шахраї не можуть підробити документи про права власності на майно.Зазначимо, раніше в українців виникали проблеми під час спроби отримати компенсації за програмою «єВідновлення». У порталі «Дія» не відображалося їхнє житло, оскільки воно не було там зареєстроване.У Мінреінтеграції назвали два рішення, за допомогою яких можна вирішити цю проблему. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.