21 травня православні християни відзначають День пам’яті Іоанна Богослова. У народі цей день також називають днем Івана Довгого.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети — читайте в матеріалі Styler.Що відомо про Іоанна БогословаПерекази свідчать, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, а також видавців книг. Цікаво, що заведено молитися Богослову задля порятунку від отруєння. Адже самого Іоанна намагалися отруїти, але на нього це не подіяло.У народі Богослова назвали Іваном Довгим. Таке прізвисько він отримав через те, що багато працював. Тому й селяни в цей день працювали з ранку до ночі, не покладаючи рук.Сьогодні також вшановують пам’ять преподобного Арсенія Великого. У народі його називали Арсеній Пшеничник, тому було заведено сіяти сьогодні пшеницю.Що не можна сьогодні робити Не можна сваритися з рідними людьми, тому що може бути серйозний конфлікт. Не можна прати та прасувати. Не можна займатися ремонтом і генеральним прибиранням. Не відмовляйте сьогодні нікому в допомозі. Не варто різати багато овочів, тому що це може призвести до неврожаю.Традиції 21 травняУ цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними тих, хто потребує допомоги. Проте не забували й про друзів і родичів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей.Пиріг з кисломолочним сиром готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце. Вважалося, що своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.Народні прикмети Вранці небо червоне — буде дощ. Погода ясна сьогодні — грибів не буде. Пішов дощ — до врожаю грибів. Яскравий червоний захід — гарна погода буде кілька днів. Якщо до цього дня розквітала черемха — літо буде дощовим.Хто відзначає день ангела21 травня свої іменини святкують Арсеній Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.До речі, раніше ми розповідали, хто святкуватиме іменини у травні 2023.Читайте також, коли святкувати Трійцю та інші важливі дати цього року.