Для проходження військово-лікарської комісії необхідно підготувати певні документи. У Міноборони опублікували повний перелік.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.Документи, необхідні для проходження ВЛК: направлення на медичний огляд ВЛК; медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень; посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера); медична характеристика (необов’язковий документ в воєнний час); службова характеристика (необов’язковий документ в воєнний час); оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини АБО засвідчена копія акту про нещасний випадок; посвідчення УБД (за наявністю); витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців — учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ВЛК в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.До того ж в Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.Зокрема Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.