Погода в Україні 22 травня буде з дощами та грозами. Повітря сьогодні прогріється максимум до +23 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні рясні, але короткочасні дощі накриють південні, східні та частину центральних областей України. Місцями очікують грози.На решті території без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +18 +23 градуси, а вночі у середньому +9 +14. На заході, півночі та у Вінницькій області вночі прогнозується лише +6 +11 градусів. Погода у КиєвіСьогодні у столиці України буде хмарно з проясненнями. Синоптики зазначають, що у Києві буде сухо, опадів не очікується.Температура повітря вдень буде +21 +23 градуси, а вночі близько +10 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні до кінця травня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.