Російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет та дронів. Більшість цілей збили сили ППО, але зафіксовано чотири «прильоти».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Цієї ночі захисники з ПВК «Схід» збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилатих ракети. Однак, на жаль, є і «прильоти», — йдеться у повідомленні глави ОВА. Повідомляється, що у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.Також пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси. Потрапляння сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок удару постраждали 3 будівлі.За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, після нічних ударів сталося дві пожежі, вони вже ліквідовані рятувальниками. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.Усього вночі постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. «Зачепило» 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Розбито 6 авто. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.