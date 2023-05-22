Для українців, що через повномасштабне вторгнення Росії були змушені виїхати за кордон, зробили інтерактивну мапу. За допомогою неї біженці можуть дізнатись актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило Міністерство закордонних справ України. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах. За допомогою мапи можна отримати актуальну інформацію щодо правил в’їзду та перебування в різних країнах. А також можна дізнатись, куди звернутись за допомогою, перебуваючи за кордоном.Також на сайті розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту; соціальне; та медичне забезпечення.Крім того, інтерактивна мапа також містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.Скористатися нею можна, перейшовши за цим посиланням.Нагадаємо, ми повідомляли, що наразі у Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.