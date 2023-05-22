Роботодавці можуть отримати компенсації від держави за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Зокрема, передбачена компенсація на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО. Вона виплачується не більше 6 місяців (кожен непарний місяць протягом року). Умова — збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.»Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (13 400 гривень)», — йдеться у повідомленні.Зазначається, що, у роботодавців є можливість отримати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування громадян, які набули статус ВПО після 24 лютого 2022 року.»Програма орієнтована на роботодавців, які в період воєнного стану працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. Ця компенсація виплачується щомісячно протягом 2 місяців у розмірі 6700 гривень за кожну працевлаштовану особу», — додали у Мінреінтеграції.Для отримання компенсації роботодавцям необхідно подати до центру зайнятості заяву та копії підтверджувальних документів про прийняття на роботу ВПО, завірені в установленому порядку.Нагадаємо, що Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні.Українці з жовтня 2021 року встигли скористатися понад 14,34 мільйона разів послугою електронного лікарняного.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.