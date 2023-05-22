Термінал для транзиту природного газу до країн Європи через Туреччину почне працювати максимум протягом року.Про це заявив міністр енергетики країни Фатіх Донмез, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Global.»Центр торгівлі газом запрацює максимум протягом року. Завдяки його функціонуванню з’явиться можливість продавати країнам Європи більше газу та диверсифікувати джерела енергоносіїв стосовно Туреччини», — заявив Донмез.За його словами, особливо важливим є проект для країн Південної Європи, які не запитують, буде хаб чи ні, а цікавляться, коли він почне роботу.Міністр також повідомив, що Туреччина зможе постачати до Європи близько 40 млрд. кубометрів газу, які є надлишками при отриманні близько 100 млрд. кубометрів з-за кордону. Анкара веде переговори з 15 країнами, включаючи Азербайджан, Іран та держави Перської затоки.Туреччина посилює свою роль у транзиті газу регіономНаприкінці квітня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав старт постачанням у країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн. кубометрів газу на добу. Частину газу країна експортуватиме. На першому етапі там планується видобувати до 10 млн. кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобутку має бути збільшений до 40 млн. кубометрів на добу.На думку турецьких експертів, Чорне море має енергетичний запас, щоб задовольнити світові потреби газу протягом 45 років. Туреччина має ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.Незабаром Туреччина розпочала постачання природного газу до Болгарії, згідно з підписаною в січні цього року угодою, яка передбачає транспортування 1,5 млрд кубічних метрів газу на рік. Триватиме вона 13 років.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.