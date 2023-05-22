У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сьогодні вночі, 22 травня, пролунало два гучні вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.За його словами, місцеві жителі не вірять у високоефективну роботу російської системи ППО.Андрющенко також зазначив, що пізно ввечері вибухи лунали у Микільському по сусідству з Маріуполем.»Три прильоти в район між АЗС, військкоматом і виїздом на Маріуполь. Саме в розташування окупантів», — додав він.Вибухи у МаріуполіНагадаємо, увечері 19 травня у Маріуполі пролунав потужний вибух. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про роботу протиповітряної оборони.За його словами, у Маріуполі були «прильоти», за попередньою інформацією, на території Маріупольського аеропорту, де розміщуються окупанти.Також повідомлялося, що після вибухів в окупованому місті в Маріуполі почали переміщувати техніку до Новоазовська. У регіоні знову фіксується активність російської авіації. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.