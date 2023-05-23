23 травня православна церква вшановує пам’ять апостола Симона.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та заборони — читайте у матеріалі Styler.Головні традиції цього дняСвятого Симона наші предки вважали покровителем бідняків і скривджених людей, стосовно яких надійшли погано.У цей день прийнято було займатися виготовленням олії та сиру з коров’ячого молока і тоді вони виходили особливо жирними та смачними та поживними.У цей день люди пекли випічку. У Симонов день збирали різні коріння та трави для приготування зілля.Головні прикмети цього дня У давнину у цей день вшановується дощ. Увечері з’явилися великі купові хмари — на хорошу погоду наступного дня. Березові сережки лопаються — настав час сіяти хліб. Вранці бджоли весело та швидко літають – на погожий день. До світанку чути спів птахів – до дощу.Що не можна робити 23 травня У цей день не можна копати та орати землю. Також не можна залишати гаманець порожнім, щоб не збідніти наступного року. Забороняється розводити бардак у будинку та у справах, оскільки хаос може початися і в житті. Сьогодні іменини святкують – Семен, Василь, Таїсія.Також читайте, які церковні свята ми відзначимо у травні 2023 року.Крім того, ми писали, коли Трійця 2023 за різними календарями, і чи будуть додаткові вихідні.