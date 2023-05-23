Погода в Україні 23 травня погіршиться. У більшості областей очікуються дощі, місцями також можливі грози, град та шквали вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.Вночі у східних, південних, центральних та Сумській областях місцями прогнозують невеликі короткочасні дощі, а на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікуються помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с.Температура вночі 11-16°, у західних регіонах 6-11°, вдень в Україні 20-25°. У Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіВ Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень очікується помірний короткочасний дощ, місцями гроза.Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°. По області вночі 11-16°, вдень 20-25°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Зазначимо, що синоптики розповіли про погоду, яка очікується протягом цього робочого тижня.РБК-Україна також повідомляло, що в Київ прийшло метеорологічне літо.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.