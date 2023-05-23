За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано, танків ‒ 3789 (+4) од, бойових броньованих машин — 7419 (+12) од, артилерійських систем — 3318 (+40) од, РСЗВ — 565 (+0) од, засоби ППО — 327 (+0) од, літаків — 309 (+0) од, гелікоптерів — 295 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2864 (+34), крилаті ракети — 1015 (+4), кораблі /катери — 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 6139 (+10) од, спеціальна техніка — 433 (+6)Нагадаємо, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — там відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.