Китайський пілотований космічний корабель Shenzhou-16 («Шеньчжоу-16») та ракета-носій «Чанчжен-2F» були доставлені в район старту. Очікується, що він відбудеться «найближчим часом».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Комбінація пілотованого космічного корабля та ракети-носія переміщається в район запуску в Центрі запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю.Як зазначають у Китайському пілотованому космічному агентстві (CMSA), засоби та обладнання на стартовому майданчику знаходяться «в хорошому стані», і відповідно до плану будуть проведені різні передпускові перевірки та спільні випробування.Космічний корабель «буде запущений найближчим часом у відповідний час», додали в CMSA.Також було оприлюднено фото вантажного космічного корабля та ракети-носія. фото: english.news.cnТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .