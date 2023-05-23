В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського до РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.За інформацією ЦНС, назначені окупаційною владою «керівники» музею нещодавно їздили в Крим нібито для обміну досвідом. Насправді ж вони отримували там інструкції з вивозу цінностей музею до РФ.»У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати — картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших», — написали в ЦНС.Нагадаємо, 21 травня українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.