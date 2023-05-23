Известный украинский криптобизнесмен Николай Удянский имеет многочисленные связи с представителями криминального мира, активно сотрудничает с россиянами, а его криптобизнес выглядит как ширма для отмывания денег и легализации коррупционных активов. Об этом говорится в журналистском расследовании «Vesti.ua»

Харьковский бизнесмен Николай Удянский является основателем холдинга Ehold, украинской IT-компании Prof-IT, главный офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​криптовалюты Bitcoin Ultimatum. Как пишет автор расследования, в 2021 году компания Удянского Prof-IT и международная компания Yoola, основателем которой является гражданин России Фуад Фатуллаев, разработали блокчейн-платформу WeWay. После полномасштабного вторжения Удянский публично открещивается от WeWay, вероятно, именно через российского партнера Фатуллаева, и уверяет, что вышел из проекта, но это не так. Сегодня токен WеWay активно торгуется на бирже QMall и составляет 18% от всего капитала.

Еще больше вопросов вызывает криптовалюта Удянского Bitcoin Ultimatum. Проект создан давно – еще в 2019 году. Но за это время криптовалюта не только никак не зарекомендовала себя, но даже не смогла исправить элементарное – несуществующая команда сайта, отсутствие лицензирования и регулятора.

“Аналогичная история и с другим проектом, которым гордится Удянский – криптовалютная биржа Coinsbit . Биржа является предметом серьезных жалоб со стороны тех, кто опрометчиво решил доверить свои капиталы. Медленный вывод и постоянный «провал» ордеров всегда почему-то в пользу биржи, по мнению авторов жалоб говорит о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности. В этом случае выплата производится путем вложений средств других участников: так же как в пирамидальной схеме ММСИС или МММ” , – отмечается в расследовании. Примечательно, что юридический адрес основателя биржи – типичный оффшор: Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence, Mahe, Seychelles. Она фигурирует в нескольких расследованиях Panama Papers, в том числе по украинским фигурантам из окружения донецких криминальных авторитетов.

Даже после начала полномасштабного вторжения, когда тысячи защитников ценой собственной жизни второй год защищают Украину и родной Харьков Николая, он находит в себе силы демонстрировать бицепсы с роскошных курортов и переодеваться в ковбоя во время путешествий по южным штатам.

Николаю Удянскому также принадлежит еще одна компания, связанная с криптовалютами – «Единаркоин». Руководителем этого предприятия является давний знакомый и друг Удянского еще с начала 2000-х Юрий Полтавский. Он имеет 3 судимости, 2 из которых непогашены. Как отмечается в материале, у Полтавского давние тесные рабочие отношения с Леонидом Митровым и представителем криминального мира – Владимиром Манукяном. Последний известен тем, что до 2014 года был правой рукой Армена Саркисяна – главного поставщика титушек на Майдан в 2014 году.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что журнал Forbes вычеркнул харьковского криптовалютника Николая Удянского из списка миллионеров из-за проблем с бизнесом, а в научном сообществе его обвинили в покупке диссертационной работы за 2019 год по правоведению, как ни странно, на антикоррупционную тему: «Административно правовые основы взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции».