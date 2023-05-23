США продовжать чинити тиск на РФ, щоб та відпустила незаконно затриманих громадян Америки Пола Вілана та Евана Гершковича.Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.За його словами, держсекретар Ентоні Блінкен продовжує працювати над цим питанням у команді з іншими представниками керівництва США. Міллер наголосив, що минулого тижня росіяни ще раз відмовили Евану Гершковичу в консульському візиті, порушивши зобов’язання країни згідно з консульськими конвенціями.»Ми продовжимо тиснути на них (на РФ, — ред.)», — сказав він.Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича затримали у Єкатеринбурзі та звинуватили у нібито «шпигунстві». Держдеп США оголосив Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Пізніше відбувся суд, на якому постановили, що будуть утримувати Гершковича в СІЗО «Лєфортово». Той подав апеляцію, але суд її відхилив.Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.