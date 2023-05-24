24 травня християни згадують святих Кирила та Мефодія – творців церковнослов’янської мови.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .Що відомо про цей деньСвяті рівноапостольні брати Кирило та Мефодій походили зі знатного та благочестивого роду та проживали у грецькому місті Солуні. 24 травня Церква здійснює пам’ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Брати були православними ченцями та слов’янську абетку створили у грецькому монастирі.Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. До речі, у цей день на Русі боялися русалок. Вважалося, що русалками стають молоді дівчата-утопленниці.Важливі прикмети цього дня Затяжний дощ або вологий туманний день означають, що літо буде таким самим. На світанку сонце багряне – до грозового літа, червоне – влітку не уникнути пожеж. Веселка високо у небі – до вітрів, низько – до негоди. Кінь трясе головою – до опадів. Той, хто вийшов на поле в цей день, може розгнівати Бога, і той поб’є посіви градом.Що сьогодні не можна робити Не можна купатися у річках та озерах. Садити та сіяти нічого не можна, інакше град поб’є посіви. Не варто купувати великі і дорогі речі сьогодні, інакше вони швидко прийдуть у непридатність. Не можна сьогодні розпочинати нові справи.24 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.