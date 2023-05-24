За минулу добу, 23 травня, росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область — дві людини загинули, ще троє дістали поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Росіяни випустили 271 снаряд з важкої артилерії, «Градів», танків та БПЛА.Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів).»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення», — зазначив Прокудін.Він також додав, що з деокупованої території області евакуйовано 91 особу.Обстріли Херсонської області 23 травняМинулої доби окупанти завдали мінометного удару по селу Львове у Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, а ще одна людина отримала поранення.Пізніше того ж дня загарбники атакували з мінометів смт Козацьке. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Згодом населений пункт обстріляли ще раз — поранення отримали ще дві людини.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.