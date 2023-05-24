Завтра, 25 мая 2023 года должен быть интересным политический день в городе Львове. Ведь именно на завтра запланировано пленарного заседания 16-й сессии Львовского городского совета. В проекте повестки дня пленарного заседания из более 300 вопросов особый интерес вызывает вопрос под номер 23 «Об отмене решения исполнительного комитета от 14.03.2023 No 260» О принятии условий, изложенных в Кредитном договоре от 30.12.2022 No 53825, который заключен между Львовским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития «. Именно этот вопрос рассорил депутатский корпус, и словами: «Б@ядь, я в шоке. Объявляется перерыв на 15 минут» Андрей Садовый объявил перерыв в заседании городского совета 27 апреля.

Напомним, именно этим решением исполнительный комитет взял на себя депутатские полномочия и в обход регламента на заседании 14 марта проголосовал якобы за техническое решение, а на самом деле незаконно согласовал принятие условий кредитного договора для поддержки деятельности коммунальных предприятий — «Львовэлектротранс», «Львовавтодор», «Львовводоканал», «Львовтеплоэнерго» и «Зеленый город».

И все было бы хорошо и правильно чтобы коммунальные предприятия должным образом функционировали, но есть одно Но. Только за период 2019 — 2023 годов А.Садовый выделил на поддержку 10 коммунальных предприятий, среди которых и вышеуказанные, более 5 млрд. гривен! Вдумайтесь 5 млрд. за неполных 4 года. Указанная сумма это 35% от бюджета города Львова на 2023 год, то есть финансирование жизнедеятельности города более 4 месяцев.

То возникает вопрос, может верная команда мэра Садового не может справиться с коммуналкой города, или сознательно во главе с Садовым загоняют город в долговую яму!

Можно подумать что коммунальные предприятия бедствуют, работники получают мизерные зарплаты, но нет … Так, например, средняя зарплата в марте 2023 года работника ЛКП «Муниципальная стража» составляет более 22,5 тыс. гривен, в то же время ЛКП «Львовавтодор» более 24 тыс. грн., ЛКП «Административно-техническое управление» около 26 тыс. грн.

Работники коммунальных предприятий однозначно должны получать достойную заработную плату, но давайте спросит сколько получает врач коммунальной поликлиники или учитель общеобразовательной школы, и выделило ли город на образование или медицину за 3 года 5 млрд гривен?!

Но даже при достойной зарплате и «искренней» заботе Андрея Ивановича о коммунальных предприятиях, ничто человеческое руководителям этих предприятий не чуждо. Так, недавно уже бывшие руководители ЛКП «Муниципальная стража» и КП «Музей народной архитектуры и быта во Львове им.Климентия Шептицкого, получили по подозрению за растрату имущества в особо крупных размерах или организованной группой!