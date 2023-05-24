Китай готовий працювати з РФ, щоб просувати ділове співробітництво між двома країнами у різних галузях та вивести його на «новий рівень».Про це заявив прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.За його словами, прагматична співпраця між КНР та Росією демонструє «хорошу» тенденцію розвитку, і масштаби інвестицій між двома країнами також постійно збільшуються.Така заява Лі Цяна була зроблена під час зустрічі в Пекіні з прем’єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.Мішустін став найвищим російським чиновником, який відвідав китайську столицю з того часу, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.Візит прем’єра РФ до КитаюПрем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін 23 травня розпочав дводенний візит до Китаю. Так, дві країни прагнуть подальшого зміцнення відносин, незважаючи на широкомасштабну військову агресію Москви проти України.Мішустін, як очікується, зустрінеться також з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні та обговорить питання співпраці у промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі та сільському господарстві.Нагадаємо, що у березні Сі Цзіньпін відвідав столицю РФ Москву, підтвердивши свою дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт керівника Кремля за звинуваченням у воєнних злочинах.Раніше повідомлялося, що Китай посилює вплив у Центральній Азії, поки РФ сконцентрувалася на своїй війні проти України. З метою пошуку нових ринків та глобальних партнерів Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.