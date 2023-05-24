У чорноморській провінції Різе на північному сході Туреччини виробник ракет Roketsan провів успішні випробування балістичної ракети малої дальності Tayfun (Тайфун).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.Вважається, що Tayfun наразі є найбільш далекобійною ракетою в країні.Турецький оборонний гігант і провідний розробник ракетних комплексів раніше випробовував «Тайфун» у жовтні 2022 року, і тоді вона уразила ціль на відстані 560 кілометрів.

TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik.Basta @roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/n5GYavmCwH- Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 23, 2023При цьому зображення балістичної ракети Cenk, яку анонсував президент Реджеп Тайіп Ердоган після введення «Тайфуну», вперше було показано главою Президії оборонної промисловості (SSB) Ісмаїлом Деміром 12 травня цього року.Зазначається, що Cenk більше, ніж попередні системи балістичних ракет компанії — Bora і Tayfun.Турецькі боєприпаси застосовуються в УкраїніТурецька компанія Roketsan розробила кілька типів інтелектуальних боєприпасів, запущених з вітчизняних безпілотних бойових літальних апаратів Bayraktar TB2 у кількох зонах бойових дій, включаючи Україну, а також у Сирії та Карабахському регіоні Азербайджану.Ці ракети знищують військову техніку противника від танків та гаубиць до систем ППО.Раніше повідомлялося, що у Туреччині розробка ракети у рамках секретного проекту «Тайфун» здійснювалася кілька років. У жовтні торік під час випробовування ракета пролетіла близько 560 кілометрів і впала біля узбережжя Синопу.Нагадаємо також, що кілька років тому Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет «Гекдоган» та «Боздоган», їхнє серійне виробництво планувалося після 2020 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.