У Франції уряд офіційно заборонив внутрішні авіарейси короткими маршрутами, які можна подолати потягом менш ніж за дві з половиною години.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .Цей крок спрямовано на скорочення шкідливих викидів літаків. Незважаючи на те, що цей захід був включений до кліматичного закону 2021 року, він набув чинності тільки зараз. Такі зміни здебільшого виключають авіасполучення між Парижем та регіональними транспортними вузлами, такими як Нант, Ліон та Бордо.Критики нововведення зазначають, що заходи є символічними заборонами та суттєво не змінять ситуацію. Наголошується, що уряд Франції вже забезпечив дотримання компанією Air France цього плану в обмін на пакет фінансової підтримки від коронавірусу у 2020 році.Країни-члени Євросоюзу стимулюють зниження шкідливих викидів транспортомКраїни-члени Євросоюзу вже не один рік поступово посилюють норми викидів для автомобільного, авіаційного та морського транспорту. Частина країн анонувала перехід до більш різких заходів — відмови від продажу машин з дизельними моторами, або ДВЗ, заборона на виробництво викопного палива та ін. Також важливим кроком є розвиток транспорту на альтернативних джерелах енергії — електриці, водневих паливних елементах та ін.Але не лише країни ЄС намагаються знизити тиск транспорту на довкілля. Нещодавно На виробничій базі Chengdu CRRC Changchun у Сіньцзіні, Китай, зійшов з конвеєра перший у світі міський поїзд на водні.Склад здатний проїхати до 600 кілометрів на одній заправці з максимальною швидкістю 160 км/год. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.