Вибухи чули жителі окупованого Севастополя, вночі 25 травня. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого «губернатора» Михайла Развожаєва.За його словами, росіяни за допомогою стрілецької зброї збили 2 безпілотних літальних апарати в районі селища Кача, Нахімовського району Севастополя.Ще кілька безпілотників, буцімто, були заглушеші на посаджені засобами РЕБ. «Жодні об’єкти у місті не постраждали», — заявив Развожаєв.«Бавовна» в КримуВ тимчасово окупованому Криму, 24 травня, лунали звуки вибухів в районі Козачої бухти, у Севастополі. Перед цим вибух пролунав в Інкермані. Також, густий дим здійнявся над Кримським мостом. Того ж дня у соцмережах з’явилась інформація про атаку дронами на перше серійне розвідувальне судно зв’язку РФ «Іван Хурс».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.