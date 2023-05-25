Російські військові у Марганецькій громаді Дніпропетровської області вчора ввечері, 24 травня, вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Потрапив по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватну оселю. Люди вціліли. А вже до ранку агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється», — йдеться у повідомленні глави ОВА. Окупанти атакують Україну дронами-камікадзеНагадаємо, що вчора пізно ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів масштабну оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що ЗСУ у небі столиці знищили всі ворожі повітряні цілі.Також вночі 22 травня в Україні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги. Як стало відомо на ранок, окупанти атакували Україну безпілотниками. Втім, усі ворожі цілі було знищено.Пізніше стало відомо, що військовослужбовці підрозділів ОК «Південь» вночі знищили 4 ударні безпілотники – три в небі Миколаївської області та один над Одеським регіоном. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.