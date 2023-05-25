Директор провідного російського наукового інституту, заарештований за підозрою в державній зраді разом з двома іншими експертами з гіперзвукових ракетних технологій, звинувачується у роботі на Китай.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Керівника Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї в 2017 році.56-річний чоловік наполягає на своїй невинуватості та запевняє, що інформація, про яку йде мова, не є секретною, а була у вільному доступі в інтернеті.Видання зазначає, що подібні арешти свідчать про те, що Москва переймається щодо втрати будь-якої технологічної переваги, включно з Китаєм, на якого вона все більше покладається через політичну та торговельну підтримку після початку війни в Україні.Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання щодо звинувачень у тому, що Пекін націлився на російських вчених для отримання конфіденційних досліджень, відповіло, що китайсько-російські відносини базуються на «неприєднанні, неконфронтації та ненаціленні на треті сторони».»Це принципово відрізняється від того, що деякі військові та розвідувальні альянси зібрали воєдино, виходячи зі свого менталітету часів холодної війни», — зазначили в МЗС КитаюАрешт розбробників ракет «Кинжал» В Росії за статтею про держзраду по черзі заарештували трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів.Загалом у Сибірському відділенні Російської академії наук кримінального переслідування зазнали 16 осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.