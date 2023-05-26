Російські війська вночі завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.»Цього разу атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555″, — йдеться в повідомленні КМВА.Повідомляється, що за попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені. За даними на цей час, постраждалих та руйнувань у Києві не зафіксовано.Нічні атаки на КиївРосійські війська посилили атаки ракетами та дронами на столицю. Зазначається, що минулої ночі війська РФ намагалися атакувати столицю та більшість регіонів України дронами-камікадзе. Окупанти за кілька годин випустили 36 БПЛА, силам ППО вдалося збити всі ворожі повітряні цілі.За даними ЗСУ, росіяни хотіли атакувати західні області, проте намагалися вдарити також і по Києву. У зоні відповідальності повітряного командування «Центр» було збито близько 10 безпілотників. Незабаром українські військові показали, як збили дрон-камікадзе над Києвом у ніч проти 25 травня.Детальніше про наслідки вчорашньої нічної атаки дронів на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.