Домашній хліб — ароматний, теплий і з хрумкою скоринкою, що може бути смачніше? Виявляється, приготувати його значно простіше, ніж ви могли думати.Про незвичну і маловідому технологію розповіла кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.В чому секрет хлібаЗа словами кулінарки, в хлібі мало дріжджів, тому він не пахне ними. А завдяки вистоюванню хліба в холодильнику відбувається «холодне бродіння. Хліб виходить більш ароматним та смачним.Складники: Живі дріжджі — 5 г (0,5 ч. л. сухих дріжджів) Цукор — 1 ч. л. Тепла вода — 300 мл Оливкова олія — 1 ст. л. (або інша олія) Сіль — 1 ч. л. Борошно — 450 гПокрокове приготуванняРозчиніть дріжджі, цукор у теплій воді. Додайте кілька столових ложок борошна в масу, перемішайте і залиште опару в теплому місці на 5-10 хвилин.Додайте рослинну олію і сіль. Замісіть тісто, поступово додаючи борошно.Посипте робочу поверхню борошном і ретельно вимісіть тісто до однорідності (5-7 хвилин).Округліть тісто, перекладіть в посипану борошном миску, накрийте плівкою. Залиште на 2-3 години при кімнатній температурі чи поставте в миску з теплою водою (на 1-2 години).Викладіть тісто на присипану борошном поверхню. Вимісіть протягом хвилини. Покладіть в глибоку миску чистий рушник з натуральної тканини і добре присипте його борошном.Тісто розтягніть руками в прямокутник, заверніть в рулет і перекладіть у форму. Зверху добре присипте борошном і накрийте рушником.Поставте тісто на розстойку в холодильник на ніч (годин на 10). Акуратно перекладіть на вистелене пергаментом деко.Поставте випікатися в духовку, заздалегідь прогріту до 220 градусів. На дно поставте ємність з кип’ятком, яку треба дістати за 10 хвилин.Випікайте протягом 35 хвилин і охолодіть на решітці. Наш хліб готовий!Раніше ми писали, чи обов’язково просіювати борошно для випічки.Крім того дізнайтеся, що зі стандартного набору можна не класти в борщ.