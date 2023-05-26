Масштабні повені на півночі Італії завдали збитків на суму понад 7 мільярдів доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.Уряд Італії виділив близько двох мільярдів євро на ліквідацію наслідків повеней в регіоні Емілія-Романья і реконструкцію північного регіону.»Точної оцінки поки немає, але збиток становитиме понад сім мільярдів. Два мільярди, надані урядом є важливими і були спрямовані в основному на бізнес. Але загальний рахунок буде набагато вищим», — сказала заступник губернатора з питань цивільного захисту Ірен Пріоло.Вона додала, що пошкодження цивільної інфраструктури є безпрецедентними.Повінь в ІталіїВнаслідок злив в Емілія-Романья, які спричинили повені та зсуви ґрунту були евакуйовані тисячі осіб. Дев’ятеро людей загинули. Повінь торкнулася 37 міст і селищ, було зареєстровано близько 120 зсувів грунту. Недалеко від міста Болонья впав міст. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.